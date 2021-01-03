Бронзовый призёр Олимпиады-2012, чемпион Евробаскета-2007 разыгрывающий Антон Понкрашов, пять лет отыгравший в составе казанского УНИКСа на данный момент находится в поисках нового клуба. После истечения контракта с питерским \\"Зенитом\\" в конце прошлого сезона он так и не нашел команду, хотя, по его словам, предложения были, в том числе и из Европы.- Летом было несколько предложений. Одно из Франции в начале лета, когда вся ситуация с пандемией стремительно развивалась. Мы абсолютно не понимали, что будет дальше, как это будет происходить. Поступило предложение из Франции. Я не согласился, потому что было страшно. В первую очередь за семью. Я не понимал, что мы должны делать. Помимо меня многие не понимали, что вообще происходит. Мы отказались в ожидании каких-то других вариантов. Планировали, что будут варианты с развитием событий в Единой лиге ВТБ, и я смогу легко найти команду. Что-то не складывается пока. Где-то были переговоры в процессе, всё затянулось. Ситуация непонятная лично для меня. В начале переживал и думал, что нужно делать и так далее. Сейчас более спокойно к этому отношусь. Уверен, что это просто вопрос времени. Повторюсь, что пандемия в этой году бьёт по всем, - приводит слова Понкрашова Championat.com.Напомним, что Понкрашов выступал за УНИКС с 2014 по 2019 годы.