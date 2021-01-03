Следственный комитет Татарстана проверит появившуюся в соцсетях информацию о нападении мужчины на врача Республиканской клинической больницы, которое произошло 1 января.Согласно изложенной в сообщении информации, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу, где стал жаловаться на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить, разбив при этом монитор компьютера, а также разгромив стойку регистратора. После этого он набросился на врачей отделения с кулаками. Последние нажали «тревожную кнопку». Спустя некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета РТ.