Серьезный инцидент произошел накануне в Железнодорожном районе Ульяновска. Тревожный сигнал поступил из дома №42 по улице Дружбы. Там три человека отравились угарным газом.На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. К счастью, обошлось без жертв.В квартире угарным газом отравились сразу трое ульяновцев, включая двоих несовершеннолетних детей – мальчиков 2011 и 2015 годов рождения.Молодая девушка, также пострадавшая, от госпитализации отказалась. А дети находятся в областной больнице под наблюдением медиков. По информации старшего врача станции скорой медицинской помощи, речь идет об отравлении угарным газом средней степени тяжести.- Администрация Ульяновска призывает жителей быть осторожными при пользовании газовым оборудованием. Любая халатность при эксплуатации газовых приборов может привести к несчастному случаю!Не забывайте про ежегодную проверку газового оборудования специалистами, - предостерегли ульяновцев в мэрии города.