В регионе на 2 января зарегистрировано 11 новых случаев гибели местных жителей от коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество летальных случаев достигло 549 человек.Новых случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано на позиции 110 человек. Общее количество заболевших теперь достигло 16598.За 2 января стало известно, что полностью излечились от коронавирусной инфекции 93 человека. Таким образом с начала пандемии количество выздоровевших в Чувашии достигло 14960 местных жителей.