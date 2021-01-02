Смертельный наезд произошел вчера, 1 января, в 7.20 в деревне Елымбаево Мари-Турекского района региона. На дороге нашли тело погибшего 43-летнего пешехода. Вызванные медики констатировали гибель мужчины. Опытные сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл сразу сделали предположение, что мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Но водитель скрылся с места ДТП.Водителя вскоре установили и задержали, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. Им оказался 36-летний мужчина. Он рассказал, что очень испугался после того, как его внедорожник переехал лежащего на дороге пешехода.