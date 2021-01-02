Едва не пришлось встречать Новый год в палате трехлетнему Артему и его маме, жителям села Сухарево Нижнекамского района республики. Малыш воспользовавшись тем, что взрослые были заняты приготовлением праздничного стола, играл с арахисом и засунул один орех в ноздрю. Мальчик испугался, что не может вытащить орех, и начал плакать. Взрослым тоже не удалось вытащить арахис из ноздри. Вызвали \\"скорую\\", но сколько ждать медиков - неизвестно, а ребенок уже начал задыхаться.Недалеко от их дома дежурили сотрудники ДПС МВД Татарстана Александр Никифоров и Денис Башкиров. Когда к ним обратились родственники Артема, то они сразу пришли на помощь. С сиреной и проблесковыми маячками маму и мальчика привезли в Нижнекамскую ЦРБ. Там орех сумели вытащить. И вовремя - здоровье ребенка было под угрозой.Родные Артема написали благодарность в адрес офицеров. Сам мальчик решил вырасти и стать полицейским - ребенку понравились проблесковые маячки.