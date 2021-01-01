Пожар в квартире в многоэтажке на улице Табеева в Нижнекамске начался 1 января 2021 года в 3.42. Сотрудники МЧС Татарстана выехали по номеру вызова 1 БИС.Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что из окна квартиры, расположенной на 1 этаже шел чёрный дым, внутри подъезда было сильное задымление.На балконе квартиры, расположенной на 2 этаже над горящей квартирой, стояли женщина и два ее ребенка. Они просила о помощи - самостоятельно выбраться на улицу они не могли - в подъезде было сильное задымление. Их спасли при помощи трехколенной лестницы. Кроме того, при помощи спасательных устройств капюшонного типа из задымленного подъезда вывели в безопасное место 12 человек, в том числе 4 детей. Самостоятельно выбрались 10 человек, в том числе ребенок.Очаг возгорания обнаружили на кухне горящей квартиры. В 3.55 произошла ликвидация открытого горения.По предварительным данным МЧС Татарстана, пострадавших и погибших нет. Причина пожара – устанавливается.