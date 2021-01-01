В новогодние каникулы в столице Татарстана в Национальном музее республики работает выставка «В снежном царстве, в морозном государстве». Экпозиция посвященная истории новогодних праздников в России. Посещать ее смогут и маленькие зрители - она рассчитана на возраст от 0 месяцев.Новый год – самый красивый и сказочный праздник в году. Он обладает неповторимой, волшебной атмосферой, которую создают и пушистый снег за окном, и мерцающая разноцветными огоньками елка, и подарки.Посетителям расскажут, как появились традиции дарения подарков, и эти традиции имеют уже многовековую историю. Здесь можно увидеть чудесную детскую комнату с праздничной елкой и игрушками, и зимний лес с его обитателями.Вся выставка иллюстрирована рождественскими и новогодними открытками, на которых представлены символы зимних праздников – Дед Мороз и Снегурочка, елочки, снеговики и лесные зверушки, часы и календари.Замечательные коллекции новогодних игрушек «расскажут» о том, какие подарки дарили на Новый год, как украшали праздничный стол и наряжали елку. Старинные санки, лыжи и коньки еще раз напомнят о зимних развлечениях на морозном воздухе с белым хрустящим снегом и звенящим льдом.Выставка работает до 25 января.