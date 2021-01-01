По факту смертельного ранения 39-летнего охотника во время погони за кабаном в Красночетайском районе республики возбуждено уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности\\". Об этом рассказали в СУ СКР Чувашии.Подозреваемым стал 41-летний житель деревни Большой Сундырь Ядринского района Чувашии. Как полагает следствие, днем 30 декабря 2020 года подозреваемый вместе с приятелями во время охоты на кабанов на территории охотничьего хозяйства \\"Ленинская Искра\\" в Красночетайском районе республики начали преследовать раненого зверя. Мужчина выстрелил из своего ружья, но промахнулся и попал в другого охотника. 39-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия.