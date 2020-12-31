ВТБ продолжает расширять число офисов нового формата в рамках масштабной модернизации сети. 28 декабря первое в Приволжском федеральном округе подобное отделение открылось в городе Канаш Чувашской Республики. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.В зоне розничного обслуживания не будет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Увидев запись клиента в системе, они заранее подготовят необходимые документы. На входе посетителей будут приглашать в одну из комфортных локаций отделения, где их встретит работник банка с ноутбуком. При повторном визите клиенты смогут предварительно записаться к конкретному сотруднику.Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлены 3 ATM).В новом формате офисов применяются технологии для более эффективного использования ресурсов и повышения уровня экологичности. Они позволяют оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в помещении. Это создает еще более комфортные условия как для сотрудников, так и клиентов. Оформление и цифровое подписание документов превышает 50% среди наиболее востребованных операций в сети, что позволяет существенно сократить использование бумаги.Инновационный формат позволяет задействовать вдвое меньше сотрудников при сохранении стабильно высокого числа обслуживаемых клиентов, что показывает на 40% выше эффективность точек такого формата. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания клиенты смогут проводить в офисе в среднем менее 15 минут. Работа уже открытых точек показывает сокращение доли клиентов, неудовлетворенных качеством обслуживания, в 2 раза.- Открытие современных высокотехнологичных офисов - это потребность, продиктованная временем. Я рад, что клиенты нашего региона первыми в ПФО получили возможность оценить инновационные решения и новое качество обслуживания открываемых банком отделений нового формата, – прокомментировал открытие управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов.Офис в Канаше, расположенный по адресу улица Железнодорожная, д. 89, пом. 3, является первым в ПФО проектом в рамках внедрения нового формата отделений ВТБ. Ранее в этом году банк открыл аналогичные точки продаж в Москве и Санкт-Петербурге. В следующем году все новые отделения ВТБ будут переведены на технологический формат, их число вырастет до 135.