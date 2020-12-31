В Набережных Челнах состоялось техническое открытие нового онкодиспансера. Медучреждение получило соответствующую лицензию и сейчас там отрабатывают маршрутизацию пациентов. Которых начнут принимать уже в начале января.В диспансере представлен весь технологический цикл по оказанию онкологической помощи: профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение и диспансерное наблюдение. При этом все эти процессы для скорости и удобства сконцентрированы в одном месте.Отмечается, что в новом онкодиспансере, который рассчитан на обслуживание населения 9 районов Татарстана, будет оказываться поликлиническая и хирургическая помощь, лучевая терапия, химиотерапия и паллиативная помощь.Так, поликлиника рассчитана на 100 тысяч посещений в год, а диспансер состоит из двух блоков: радиологического и амбулаторного корпусов. Только на оборудования нового онкодиспансера было потрачено порядка 1,7 миллиарда рублей. В том числе и на аппарат МРТ последнего поколения. Он позволяет врачу быстро оценить злокачественное образование и область вокруг опухоли, прорастание ее в лимфосистему и сосуды. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.