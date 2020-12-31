Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 31 декабря и 1 января республика будет находится между двумя барическими образованиями – североатлантическим циклоном и мощным сибирским антициклоном.Поэтому в Татарстане ожидается умеренно-морозная погода с небольшим снегом. В новогоднюю ночь температура воздуха прогнозируется в пределах от -10 до -15 градусов. А 1 и 2 января – от -8 до -13, днем же от -5 до -10.В последующие же за этим два дня в Татарстане ожидается слабо-морозная погода со снегом. Так, 3 и 4 января регион попадет под влияние ложбины североатлантического циклона. Температура воздуха ночью будет от -6 до -12 градусов, а днем от -2 до -7. При этом на дорогах сохранится гололедица.