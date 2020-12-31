По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 31 декабря, в Марий Эл зарегистрировано еще одна смерть от инфекции. К этому моменту число летальных исходов коронавируса в республике достигло 120.Кроме того, за последние сутки там было выявлено 50 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 9 185 человек.По данным Минздрава Марий Эл, в республиканских инфекционных стационарах с COVID-19 и подозрением на него сейчас находится 921 пациент. При этом из них у 910 человек диагностирована пневмония, а у 342 подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии пребывает 145 пациентов, а 28 подключены к аппарату ИВЛ.