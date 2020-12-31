Особую популярность сейчас получили так называемые TikTok-хаусы. Это когда продюсеры собирают в одном доме блогеров, которые за бесплатное жилье снимают видео для популярного видеоресурса. Но появилась информация, что в этих проектах стали использовать подростков.В связи с этим Национальный родительский комитет собирается обратиться в следственный комитет и прокуратуру, чтобы привлечь внимание к проблеме проживания детей в TikTok-хаусах. Об этом сообщила детский омбудсмен Татарстана и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.- Когда во главе стоит бизнес, мы понимаем, что интересы несовершеннолетних, их права никого не интересуют. Конечно же, надо разбираться в этой ситуации и должным образом реагировать, - цитирует Волынец «Газета.Ru».По словам омбудсмена, нужна комплексная проверка TikTok-хаусов. При этом если будут выявлены факты деструктивного воздействия, то «дома блогеров» нужно закрыть.