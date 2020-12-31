30 декабря после полуночи в экстренные службы Альметьевска поступило сообщение о том, что в садовом обществе «Газовик» на улице Рыжикова горит один из домов. По прибытию на место происшествия пожарные установили – возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом домике, который никем не использовался для жилья.После того как огонь был потушен, пожарные обнаружили тело человека. Его личность устанавливается.- Общая площадь возгорания 18 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.