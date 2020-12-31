- Этот праздник наполнен волшебством и ожиданием чудес, светлыми надеждами и верой в будущее. Мы традиционно загадываем желания и подводим итоги. Уходящий год по-особенному сплотил нас. Мы стали больше дорожить здоровьем, духовными ценностями, радостью общения с близкими. Мы глубоко признательны медицинским работникам, всем, кто ежедневно обеспечивает наше благополучие и безопасность, и тем, кто в трудную минуту протянул руку помощи нуждающимся. Важным фактором единения и предметом гордости татарстанцев, знаковой датой для всей страны стал вековой юбилей родной республики. Все мы живём едиными мыслями и делами со всей огромной многонациональной страной. Мы сохраняем и приумножаем богатое историко-культурное и духовное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Именно поэтому 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства. В новых условиях продолжает устойчиво развиваться экономика республики, что позволяет обеспечивать выполнение всех социальных программ. Трудовым подарком сельчан стал собранный богатый урожай. Во всех наших достижениях – частица труда каждого татарстанца, забота о настоящем и будущем родной земли. Дорогие друзья, пусть наступающий год исполнит все самые заветные мечты! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Берегите друг друга! С новым, 2021 годом! – обратился к жителям республики президент Татарстана Рустам Минниханов.