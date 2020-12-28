На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани было объявлено, что в новогодние каникулы коммунальщики увеличат количество дежурных бригад. Кроме того, из дворов мусор будут вывозить каждый день.- Управляющим организациям поручено обеспечить подъездные пути к контейнерным площадкам, - сообщил зам руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. - Все котельные и ТЭЦ будут работать по утвержденному температурному графику с учетом погодных условий. Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены.Также перед коммунальщиками стоит такая важная задача, как своевременная уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи. Кроме того, они должны чистить скатные кровли, в том числе и от сосулек.Так, по нормативам, придомовая территория должна быть расчищена от снега в течение 6 часов после его выпадения, а на крышах с наружным водостоком не допускается скопление снега более 30 сантиметров.Кроме того, на время новогодних каникул в ресурсоснабжающих организациях количество дежурных бригад по сравнению с обычными днями увеличится в два раза – до 54 бригад, в составе которых более 250 человек и 100 единиц спецтехники.