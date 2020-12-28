В Чувашии заработала интерактивная карта для любителей зимнего отдыха. Воспользовавшись ей, можно узнать актуальную информацию о работе катков, хоккейных коробок и лыжных трасс республики. Проект был запущен региональным центром информационных технологии при поддержке местного Минспорта.- Карта содержит перечень специализированных мест с геометками, кликнув на которые пользователи портала смогут узнать адреса, номера телефонов и график работы площадок для зимнего досуга, - отмечают в пресс-службе Минцифразвития Чувашии.