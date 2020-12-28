Наезд на двух пешеходов произошел в субботу, 26 декабря, в 18.30 в Медведевском районе республики. По предварительным данным, на 7 километре местной автодороги \\"Йошкар-Ола – Козьмодемьянск\\" 69-летний водитель-пенсионер, управляя автомашиной \\"Ладой Калиной\\", сбил двух пешеходов. Были ли в момент аварии на прохожих световозвращающие элементы, неизвестно.Получившие травмы 68-ми и 72-х летние пенсионеры доставлены в больницу. В момент наезда они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу - \\"зебре\\", сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.