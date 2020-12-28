Несчастный случай произошел на улице Панфилова в поселке Нижние Вязовые в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, в воскресенье, 27 декабря, в 13.07 в колодец провалился 65-летний мужчина. Самостоятельно выбраться наверх он не может, требуется помощь спасателей.Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана смогли поднять пенсионера на поверхность. Ему потребовалась помощь медиков - у него поднялось давление. Врачи \\"скорой\\" оказали ему помощь, и позже госпитализировали, сообщили в больницу.