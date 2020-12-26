Снегопады, которые обрушились на некоторые районы Татарстана, в частности, на Казань, не прекратятся еще как минимум сутки. Так, 27 декабря на территории республики ожидаются сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров и менее, сильный южный ветер порывами 15-21 м/с, на дорогах гололедица и образование снежных заносов. Метель не стихнет ранее 18:00 27 декабря.Минимальная температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. Днем будет теплее - до 2 градусов ниже нуля.