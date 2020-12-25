На 85 году жизни скончался советский и российский композитор, философ, поэт и педагог Лоренс Блинов.Прощание с ним пройдет в 11.00 26 декабря в здании РОО «Союз композиторов Республики Татарстан» (ул. Лобачевского, 10). Сообщает Минкультуры Татарстана.СПРАВКАЛоренс Блинов - советский и российский композитор, философ, поэт, педагог. Автор музыкальных и литературных произведений, философских работ, искусствоведческих исследований, статей, эссе. Профессионал в музыке, который успел освоить почти все жанры, кроме музыкально-сценической сферы.