Сегодня, 25 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России и республики наиболее отличившимся местным жителям и ветеранам труда. Торжественная церемония состоялась в Казанском Кремле. В общей сложности, отмечены были 46 человек.Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на сложности, регион продолжает устойчивое развитие и сохраняет лидерские позиции в стране по ряду важнейших показателей- Мы выполняем все социальные обязательства, продолжаем реализацию республиканских программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев, - заметил глава республики.Отдельных слов благодарности удостоились представителям науки и образования, а также культуры и искусства, знания и талант которых, по словам Минниханова, пользуются любовью жителей Татарстана.