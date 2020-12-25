В эту пятницу, 25 декабря, около 4 часов утра в деревне Старая Тюрлема Козловского района загорелся частный дом. В ходе пожара погибла 43-летняя женщина, а также пострадал ее 47-летний сожитель. Мужчину с места происшествия увезли в больницу.По факту гибели человека на пожаре СУСКР Чувашии начало проводить доследственную проверку.- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, произведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: пожарно-техническая и медицинская, - сообщили в СУ СКР Чувашии.По результатам проверки будет принято решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.