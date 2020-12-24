В соцсетях Набережных Челнов появился пост, в котором родители учеников школы №34 пожаловались на график уборки снега на территории учебного заведения. Убирать его должны они сами в зимние каникулы. График состоит из списка классов, родителей и детей. Также были назначены ответственные администраторы, которые должны были следить за чистотой на территории школы.Графиком заинтересовались в прокуратуре. Там начали проверку по данному факту и напомнили, что привлечение взрослых к уборке снега возможно только при добровольном согласии, а несовершеннолетних могут привлекать только с письменного согласия родителей.