#Суварстроит сохранил позиции лидера по темпам текущей застройки, по ряду проектов добившись опережения сроков – на один год. Как сообщает генеральный директор компании Руслан Нурмухаметов, несмотря на пандемийные тенденции, планы по вводу жилья не корректировались, а темпы продаж увеличились на 30%.- 2020 год побудил внедрять быстрые решения, благодаря чему были выполнены все задачи в развиваемых #Суварстроит 9 проектах жилой застройки. В течение всего года мы делали ставку на продукт, реализуя все механизмы комплексного развития территорий и развивая в каждом проекте свой собственный концепт» - отметил Руслан Нурмухаметов, добавив, что в уходящем году #Суварстроит занял почетное место в рейтинге 100 лучших брендов Татарстана, а «Столичный», «Манхэттен» и «Времена года» получили высокие оценки в различных архитектурных конкурсах и народных голосованиях.В #Суварстроит в 2020 году увеличилась на 30% и доля межрегиональных сделок. Покупатели из Москвы, Подмосковья, близлежащих и северных регионов чаще всего интересовались проектами с парковыми зонами, близостью детских учреждений и коммерческих площадок, а также более необычным наполнением: коворкинг- и фитнес-зонами, нестандартными входными группами и гибкими пространствами в квартирах.- Привлекательные ставки обеспечили дополнительный приток клиентов со вторичного рынка, которые добавили скорость реализации ликвидных проектов. Высокий спрос удовлетворило комплексное развитие, которого #Суварстроит придерживается уже несколько лет. Анализируя поведение покупателей на рынке, влияние проектного финансировании и политики ставок, в будущем мы прогнозируем запрос на нетипичную застройку. Казань обладает высоким уровнем благоустройства среды, продолжение которого жители хотят видеть и в месте своего непосредственного проживания. Поэтому 2021 год остро поднимет вопрос необычных архитектурных решений, масштабного озеленения, а также расширенной квартирографии, которая будет включать в себя такие дополнительные зоны в квартире, как хозблоки и рабочие кабинеты, даже в малогабаритных квартирах, спрос на которые, к слову, снова начинает расти, - добавила коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова. - По нашим наблюдениям, покупатели предъявляют все более высокие требования к жилью. Это мотивирует девелоперов менять подход к формированию продукта, продумывать сценарий жизни человека на территории жилых комплексов.Эльвира Галяутдинова также добавила про рост доли квартир с чистовой отделкой и даже с меблировкой.- По ряду проектов #Суварстроит эта доля в скором времени достигнет 40%. То, что ранее мы применяли в сегменте бизнес-класса теперь делаем доступным в «комфорте» - за этим будущее, - сказала она.СПРАВКА#Cуварстроит – лидер по объему строительства среди крупнейших девелоперских компаний в Татарстане. В портфеле компании 9 жилых комплексов общей площадью 1.6 млн кв.м. в разном ценовом диапазоне.