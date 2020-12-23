До февраля 2021 года в Татарстане должны сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» 190 тысячам жителям. Именно такое количество доз препарата должно поступить в республику до этого времени. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зам главы регионального Минздрава Альмир Абашев.По его словам, в первую очередь, конечно, прививку получат представители группы риска. Это, в в том числе, медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и работники сферы транспорта.Тем не менее, по мере поступления вакцины в Татарстан, ее бесплатно сможет получить любой желающий. Человеку надо лишь об этом заявить в поликлинику по месту жительства. При наличии препарата отказывать там в прививки никто не будет», заверил Абашев. Он также напомнил, что вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе.