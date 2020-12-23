В соцсетях появился возмущенный пост одной из жительниц Набережных Челнов. Некоторое время назад ее слабовидящий сын оказался в непростой ситуации. Как сообщает женщина, мальчик поехал в школу, но водитель автобуса не открыл ему двери на нужной остановке. Выпустил он ребенка только тогда, когда автобус уже проехал две остановки.Женщину возмутило то, что у ребенка был проездной, но водителю что-то не понравилось в документе, и он его проигнорировал. Мальчику, как утверждает мать, пришлось возвращаться назад.- Инициирована проверка данной информации, - сообщили в прокуратуре Татарстана.