Пожар в пятиэтаже на улице Белинского в Авиастроительном районе столицы республики начался во вторник, 22 декабря, в 21.55. К приезду пожарных часть жителей дома самостоятельно вышли на улицу, но отрезанными от спасения остались 11 человек, поживающих на 4 и 5 этажах. Возгорание было в квартире на 4 этаже, и едкий дым заполнил подъезд. Люди стояли возле окон и кричали, просили о помощи.Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана развернули спецлестницу, чтобы спасти с верхних этажей жильцов дома. 10 человек, среди которых было двое младенцев 1,5 и 7 месяцев, выводили по лестнице при помощи масок спасаемого.- Из спасённых на осмотр в лечебные учреждения направлены ребенок 1,5 месяца и неходячий мужчина, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины возгорания выясняются.