Более 1,5 килограммов наркотиков полицейские Казани нашли у клиента такси

Мужчина был задержан и помещен под стражу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани во время патрулирования в поселке Царицино экипаж ППС заметил странного мужчину, который что-то искал в местной лесопосадке. За ним начали приглядывать. Через некоторое время прохожий сел в такси. Тут полицейские и приняли решение остановить машину.

Во время досмотра салона такси под пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом. Как потом показала экспертиза, это был синтетический наркотик «мефедрон» массой более 1,5 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

- В отношении 42-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.