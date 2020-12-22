В космос отправят ракету-носитель, названную в честь чувашского космонавта Андрияна Николаева

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В космос запустят ракету-носитель, названную в честь первого чувашского космонавта Андрияна Николаева. Об этом на онлайн-марафоне “Дни чувашской культуры в иностранных государствах” сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он заметил, что по этому поводу уже имеется предварительная договоренность с “Роскосмосом”.

Запуск ракеты запланирован либо на конец 2020 года, либо на начало 2021-го.

СПРАВКА

Андриян Николаев родился 5 сентября 1929 году в селе Шоршелы. Окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум (1947), Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков (1954), Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского (1968).

С 1960 года Николаев был космонавтом самого первого набора - группы ВВС №1. Он совершил два космических полёта — одиночный в 1962 году на 4 суток, и парный (с Виталием Севастьяновым) в 1970 году — на 18 суток. Оба полёта на момент их совершения были рекордными по продолжительности.