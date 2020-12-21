Жителя Чебоксар задержали за попытку убить экс-жену в туалете

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Чувашии в отношении 45-летнего безработного горожанина возбудили уголовное дело за покушение на убийство бывшей жены.

Супруги после развода жили вместе в одной квартире, с ними также проживал и сын женщины. Когда тот вечером 15 декабря вышел в магазин, выпивший экс-глава семейства зашел в комнату к бывшей жене, когда та спала. По версии следствия, мужчина ударил потерпевшую ножом в живот, та проснулась от боли. Несмотря на серьезное ранение, женщина смогла сбежать от экс-супруга в туалет, прихватить с собой телефон и закрыться там. Оттуда потерпевшая вызвала «скорую» и позвонила сыну.

В это время ее бывший муж, как следует из материалов уголовного дела, смог вскрыть дверь туалета и нанести женщине еще два удара ножом в область грудной клетки. Его смог остановить вернувшийся из магазина сын. Именно он удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Раненной женщины была своевременно оказана необходимая медпомощь и она выжила. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая, - сообщают в следственном комитете Чувашии.