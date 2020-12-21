Жители Набережных Челнов пожаловались на то, что юных лыжников не пускали в туалет во время соревнований

Родителей также расстроило, что на мероприятии не было никого из администрации города или Управления физической культуры и спорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 20 декабря в набережночелнинском парке “Прибрежный” проходили соревнования по лыжным гонкам среди детей от 8 до 17 лет. После мероприятия родители участников начали жаловаться на сотрудников Центра культуры “Кызыл Тау”. Последние, якобы, не пускали детей в туалет, отмечая, что в здании идет закрытое мероприятие.

- На улице минус 17, в соревнованиях участвует 175 детей, физически одновременно поместиться в маленьком вагончике, чтобы переодеться или согреться просто невозможно, - заметили родители. - В то время, когда тренера учат детей добру, терпимости и взаимопомощи, сотрудники учреждения культуры выталкивают детей на мороз, им все равно.

Возмущенные взрослые также заметили, что на соревнованиях не было никого из администрации города или местного Управления физической культуры и спорта, что также их сильно расстроило.