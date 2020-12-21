В Ульяновске пропал 14-летний школьник

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Ульяновске начались поиски 14-летнего Артема Борисова из Заволжского района. Мальчик перестал выходить на связь с близкими в воскресенье, 20 декабря. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что подросток ростом около 168 сантиметров имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем были синяя зимняя куртка, красная толстовка, черные спортивные брюки и черные кроссовки с красным полосками.

Артем может находиться в любом районе. Просьба всем, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.