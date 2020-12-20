В Татарстане сгорела грузовая фура

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Пожар на территории одного из заводов в Зеленодольске начался сегодня, 20 декабря, в 5.00. По предварительным данным, начала гореть кабина многотонной фуры МАН, прибывшей из Ростова-на-Дону. Водителя в момент возгорания в салоне не было. Огонь заметили сотрудники охраны и вызвали пожарных.
Во время тушения огня
Фото: МЧС Татарстана
Огонь перекинулся на тент, но благодаря прибывшим сотрудникам чрезвычайного ведомства его потушили. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра, сообщили в МЧС республики.
Во время возгорания никто не пострадал
Фото: МЧС Татарстана
- Причины возгорания будут выяснять сотрудники пожарной охраны, - уточнили в пресс-службе ведомства.