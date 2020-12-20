В Татарстане сгорела грузовая фура

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на территории одного из заводов в Зеленодольске начался сегодня, 20 декабря, в 5.00. По предварительным данным, начала гореть кабина многотонной фуры МАН, прибывшей из Ростова-на-Дону. Водителя в момент возгорания в салоне не было. Огонь заметили сотрудники охраны и вызвали пожарных.

Во время тушения огня Фото: МЧС Татарстана

Огонь перекинулся на тент, но благодаря прибывшим сотрудникам чрезвычайного ведомства его потушили. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра, сообщили в МЧС республики.

Во время возгорания никто не пострадал Фото: МЧС Татарстана

- Причины возгорания будут выяснять сотрудники пожарной охраны, - уточнили в пресс-службе ведомства.