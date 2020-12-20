В Ульяновской области водитель сбил на "зебре" маму с 6-летним мальчиком

Ребенок был госпитализирован с места аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на женщину и ребенка произошел 18 декабря в 16.55 в Димитровграде Ульяновской области. На улице Юнг Северного Флота по пешеходному переходу "зебра" переходили дорогу мама и ее шестилетний сын, когда их сбила иномарка. Автомобилем управлял 51-летний мужчина.

Во время наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

- Водитель грубо нарушил ПДД - он не пропустил пешеходов, которые переходили дорогу по всем правилам. В момент наезда ребенок был одет в куртку, на которой были световозвращающие элементы, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.