В Татарстане начала работать интерактивная карта, показывающая местоположение “скорой” в режиме реального времени

На сегодняшний день к ресурсу подключены 364 бригады “скорой”. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане заработала интерактивная карта, информирующая жителей о местоположении карет скорой помощи в реальном времени. Она уже доступна для всех городов и районов. Ранее поручение о запуске ресурса дал президент республики Рустам Минниханов.

Отметим, что карта была разработана за неделю. На сегодняшний день к ней подключены 364 бригады “скорой”. В будущем году ресурс собираются модернизировать. Тогда татарстанцы смогут отслеживать приезд “скорой”, отправленной именно по их заявке.

- Как это будет происходить? После того, как житель вызовет скорую помощь, ему придет SMS-уведомление со специальным кодом, который будет нужно ввести на ресурсе. Интерактивная карта покажет ему передвижение «его» скорой помощи, - отмечают в пресс-службе Минцифразвития Татарстана.

Также уведомлять людей о выезде "скорой" будет голосовой помощник Лилия. Она сообщит о приблизительном времени прибытия бригады и подскажет, какие документы нужно подготовить к приезду медиков.