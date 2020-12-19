В Казани ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома накануне и пропал

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казан начались активные поиски 10-летнего Даниса Галиакберова, который ушел из дома и пропал в пятницу, 18 декабря. Всю ночь волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и просто неравнодушные горожане искали ребенка, но пока безрезультатно.

Известно, что Данис ростом около 110 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка с оранжевыми вставками, синие брюки, темно-синие дутые ботинки и синяя шапка с черным помпоном. С собой у мальчика черные школьный рюкзак с рисунком самолета.

Просим всех, кто видел Даниса Галиакберова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.