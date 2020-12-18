Мэр Казани призвал застройщиков повышать уровень возводимого ими жилья

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал застройщиков повышать уровень возводимого ими жилья и предлагать городу “качественное проектирование, которое будет на уровне завтрашнего дня”. На сегодня одной из основных причин отказа при согласовании проектов и эскизных предложений является их несоответствие местным нормативам.

– Мы сделали все, чтобы республика и Казань стали привлекательными. Хватит нам предлагать проекты третьекурсников, сделанные на сломанных компьютерах. Мы не требуем чего-то невозможного, а призываем качественно пересмотреть архитектурные решения, - заметил градоначальник на совещание с руководителями строительных компаний.

Он также предложил создать реестр строителей, которые предлагают качественные проекты. Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина отметила, что в хорошем проекте должно быть отражено разноплановое и разнообразное строительство, чтобы у горожан была возможность купить квартиру либо в небольшом доме, либо в высотном здании с достаточным количеством парковочных мест.