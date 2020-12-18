В Татарстане сотрудник СИЗО вне работы по "горячим следам" задержал грабителя

Во время прогулки по Бугульме сотрудник СИЗО-3 УФСИН Татарстана Игорь Козин стал свидетелем нападения незнакомца на женщину.

Несколько дней назад во время прогулки по Бугульме сотрудник СИЗО-3 УФСИН Татарстана Игорь Козин стал свидетелем нападения незнакомца на женщину. Злоумышленник выхватил из руку своей жертвы деньги и пустился наутек. Испуганная женщина начала громко кричать и звать на помощь.

Козин бросился в погоню за грабителем. Он догнал его и применил к нему приемы самбо для задержания. Когда на место преступления приехали полицейские сотрудник СИЗО передал им пойманного мужчину.

- За проявленную смелость, выполнение служебного и гражданского долга и предотвращение преступления руководство СИЗО-3 выразило Игорю Козину благодарность, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана. - В настоящее время решатся вопрос о поощрении сотрудника.