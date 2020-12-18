СУ СКР Татарстана: женщина избивала 10-летнюю девочку за запах духов

Делом занимается следственный комитет. Фото: Иван ПЕТРОВ

В отношении 40-летней жительницы Камско-Устьинского района Татарстана было возбуждено в уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего".

В правоохранительные органы житель одной из деревень Камско-Устьинского района республики обратился после того, как побывал в гостях у родственника. Тот стал опекуном своей 10-летней сводной сестры. Супруга мужчины при госте жестоко наказала девочку. Повод был незначительным, но, по словам заявителя, женщина отшлепала девочку очень сильно.

После начала расследования по делу ребенка из этой семьи изъяли и передали в спецучреждение. Правоохранителями было установлено, что в 2017-2020 годах женщина избивала девочку систематически. По версии следствия, подозреваемая истязала ребенка по малозначительным поводам: из-за некачественной уборки, утере резинок для волос и запаха духов.

- Причастность к совершению преступления женщина не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.