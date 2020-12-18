В Татарстане задержаны подростки, вымогавшие деньги у ровесника

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В августе двое жителей поселка городского типа Уруссу в Ютазинском районе республики потребовали от 15-летнего подростка деньги за сломанный самокат. Что произошло на самом деле и кто сломал тот самый самокат, теперь разбираются сотрудники СУ СКР Татарстана. К ним поступило заявление от родителей ученика одной из местных школ.

Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, деньги в сумме 12950 рублей получили 16-летний студент Октябрьского нефтяного колледжа и 15-летни школьник.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.