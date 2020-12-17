Как в 2021 году в Татарстане будут платить пенсию

Также с 1 января 2021 года начисление пенсии на банковскую карту будет осуществляться через платежную систему «Мир». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После начала 2021 года пенсию жителям Татарстана начнут выплачивать по установленному графику – с 4 января, а также с учетом режима работы местных отделений почты. Тем не менее доставка будет осуществляться как в будни, так и в праздничные дни.

Можно получить пенсию и в банке, если он заключил соответствующее соглашение с отделением ПФР в Татарстане.

- Важно, что с 1 января 2021 года жителям республики, получающим пенсии на банковскую карту, перечисление выплат будет осуществляться на карты национальной платежной системы «Мир», -сообщает пресс-служба отделения ПФР в Татарстане.