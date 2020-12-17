«Ловит там, где ты»: Билайн в Казани ускорил мобильный интернет

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Билайн продолжает развивать связь 4G во всех районах Казани, особенно сконцентрировав внимание на жилых массивах города – многоэтажных жилых комплексах и коттеджных поселках. Сейчас скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими, чтобы работать или обучаться удаленно: подключаться к конференциям по видеосвязи, получать доступ к образовательным сервисам и одним кликом загружать тяжелый контент.

В 2020 году проведены работы над улучшением связи более чем на 80 улицах во всех районах города. В их число вошли улицы Пушкина, Жуковского, Большая Красная, Чистопольская, Чуйкова, Амирхана, Назарбаева, Павлюхина, Фучика, Дубравная, Зорге, Парина, Аделя Кутуя, Ленинградская, Воровского, Дементьева, проспект Ямашева, Оренбургский тракт и многие другие.

Мобильный интернет Билайн стал еще быстрее у жителей микрорайонов Горки-3 и 56-й квартал. Оператор сделал акцент и на расширении емкости 4G сети в новостройках – новые базовые станции запущены в жилых комплексах «Родина», «Триумф» и «Green City». А это значит, что теперь дома можно комфортно смотреть фильмы со своего смартфона, играть в онлайн-игры или даже стримить в блог.

Емкость сети 4G увеличена в коттеджных массивах города – Салмачи, Царицино, Самасырово, Красная горка, Большие Клыки, Дуслык и Вознесенское.

В только что открывшемся торговом центре «Kazan Mall» Билайн установил внутренние распределенные системы покрытия связью, чтобы мобильный интернет был доступен на всех этажах торгового центра и парковки, а также в зонах фудкорта. Технические специалисты оператора приложили максимум усилий, чтобы при перемещении по аллеям торгового центра, между этажами и в глубину магазинов, выходе на парковку и обратно связь как голосовая, так и интернет, не терялись, а сигнал оставался устойчивым и сильным.

Обновленная инфраструктура сети Билайн позволила значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета. По сравнению с прошлым годом скорость передачи данных в сети 4G в Казани выросла почти на 30%*.

Стоит отметить, Билайн продолжает реализацию масштабной программы по улучшению качества связи в Республике Татарстан. С начала 2020 года компания уже построила около 300 новых базовых станций. Работы по увеличению покрытия 4G Билайн в Казани и во всей республике продолжаются.

Анвар Шахмаев, директор отделения Билайн в Республике Татарстан:

«Ежедневно мы работаем над качеством связи, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми мобильными сервисами, которые помогают получать вдохновение каждый день, оперативно решать рабочие вопросы на удаленке и легко делиться новыми эмоциями в режиме онлайн. А еще перейдя на «Связь Z» казанцы могут выбрать только актуальные для себя пакеты услуг и потратить их до конца в любое время».

Пользователи «Связи Z» могут подобрать подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров подключить пакет 100 или 300 минут, привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS. Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»