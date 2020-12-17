В Татарстане приставы отыскали алиментщика-рыбака на острове

До мужчины пришлось добираться по льду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Супругов из Спасского района Татарстана лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на двух их несовершеннолетних детей. Но ни муж, ни его жена этого не делали. В итоге, например, 44-летний отец задолжал более 800 тысяч рублей. Его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. За это мужчина уже пробыл 10 суток под административным арестом.

Но и после этого он не стал платить за своих детей. Мужчина просто скрылся. Вскоре приставам стало известно, что мужчина - заядлый рыбак, и часто уходит на Волгу. Там он на одном из островов оборудовал себе зимовку.

Судебные приставы отправились туда на поиски должника. К этому времени в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье "Неуплата алиментов". Нашли нужный остров около Болгар в 10 километрах от большой земли, пришлось добираться до него по льду. Приставы обнаружили должника и вручили ему обвинительный акт.

- Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года, - сообщили в УФССП Татарстана.