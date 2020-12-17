Более половины жителей Чувашии никогда не сталкивались с коррупцией

Специалисты опросили 830 человек в 26 муниципальных районах и городах и представителей 200 организаций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что 58,9% жителей Чувашии никогда не сталкивались с коррупцией. Еще 39,5% населения затруднились ответить на этот вопрос. Об этом сообщил начальник отдела по реализации антикоррупционной политики Администрации главы республики Петр Куприн,

Выясняя уровень коррупции в регионе, специалисты опросили 830 человек в 26 районах и городах, а также представителей 200 организаций. Против дачи взятки из респондентов настроены только 39,5%. Глава Чувашии Олег Николаев поспешил отметить важность создания атмосферы нетерпимости к таким преступлениям.