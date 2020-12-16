Минкультуры Татарстана разработает единый стиль кафе при музеях и театрах

"Найти шеф-повара, поклонника Шекспира будет сложно": сказала глава ведомства Ирада Аюпова. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Во время итоговой встречи с журналистами глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова сама спрашивала представителей СМИ о том, какие события они бы отметили в 2020 году, и что хотели бы изменить в 2021.

Так, поступило предложение помочь театрам и музеям как-то определиться с ассортиментом в их кафе и вообще привести эти точки общепита в приличное состояние. На что Ирада Аюпова сообщила, что шаги в этом направлении уже делаются. Например, в ближайшее время Минкультуры республики представит единый бренд музейных и театральных кафе.

- Найти шеф-повара, поклонника Шекспира будет сложно, но мы постараемся создать единый стиль для культурных заведений, - сообщила Ирада Аюпова.