С начала 2020 года в аэропорту Казани у туристов изъяли более 500 литров спиртного

Фото: Алина НИЗАМОВА

На пресс-конференции начальник Татарстанской таможни Марат Гараев сообщил, что с начала 2020 года в аэропорту Казани его подчиненные изъяли у прилетевших туристов более 500 литров спиртного. Всего свыше 100 случаев.

Но, как оказалось, речь идет не о широкомасштабной контрабанде. Дело в том, что львиная доля нелегального ввоза приходится на туристов, которые перед возвращением из-за границы дают себе волю в магазинах дьюти-фри. В основном покупают домой ром и виски. При этом люди забывают о нормах беспошлинного воза алкоголя в Россию – не более 3 литров на одного совершеннолетнего гражданина. За последующие 2 литра надо заплатить в общей сложности 20 евро.

Самое высокое превышение этого лимита в 2020 году составило 10 литров.