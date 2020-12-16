“Просто кладу трубку”: глава Чувашии Олег Николаев пожаловался на звонки от мошенников

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Кажется, что на сегодня каждому третьему россиянину поступали звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банков. Оказалось, их не останавливает даже того факт, что они говорят с высокопоставленными чиновниками. На это пожаловался глава Чувашии Олег Николаев.

- Минимум раз в неделю мне звонят мошенники. Сегодня мне в очередной раз сообщили, что с моей карты совершен перевод, уточнили, делал ли я это, и предложили проверить мои данные и защитить карту. Как правило, это "служба безопасности банка", - сообщил Николаев на своей странице в социальной сети.

Он признался, что “времени на такие разговоры жалко”, поэтому он просто кладет трубку. Однако есть люди, которые продолжают верить подобным звонкам. Так, например, за 10 месяцев 2020 года мошенники получили от доверчивых жителей Чувашии более 266 миллионов рублей.

- У этих людей нет ни совести, ни сострадания, - заметил Николаев.