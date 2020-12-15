Из-за пожара в доме престарелых в Бакшкирии в Татарстане начались проверки подобных заведений

Последний раз такие проверки в Татарстане прошли в мае 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники МЧС региона получили разрешение от прокуратуры Татарстана на проведение повторных проверок в учреждениях соцзащиты республики. Связано это со страшным пожаром, который произошел в ночь на 15 декабря в Башкирии. Там загорелся нелегальный дом престарелых, и в огне погибли 11 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уже задержана директор этого пансионата.

Отметим, что подобные соцучреждения в Татарстане уже проверяли в мае 2020 года, и тогда нашли нарушений на 215 тысяч рублей штрафов. К административной ответственности привлекли восемь человек.

В связи с пожаром в Башкирии повторные проверки будут проведены в 32 татарстанских учреждениях социального характера.